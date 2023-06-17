توقعات وزير الداخلية حول موسم الاصطياف

توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد اليوم السبت بسكيكدة توافدا كبيرا لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم اصطياف 2023 و ذلك بعد التسهيلات الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لفائدتهم.

وأكد الوزير خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف لهذه السنة من ولاية سكيكدة أن الرئيس تبون قد أقر تسهيلات كبيرة لهذه الفئة بما يسهم في تعزيز روح الانتماء لدى الجزائريين أينما كانوا لوطنهم الأم وتمكينهم من قضاء عطلتهم الصيفية بين أقاربهم.

وأفاد مراد أنه وفقا لذلك ستتواصل تدابير تسهيل الإجراءات عبر جميع المعابر الحدودية الجوية والبحرية و البرية وتحسين مستوى الخدمات، مضيفا بأن المرافق التي ستدخل حيز الخدمة عبر ولايات الوطن والبرامج والأنشطة الثقافية المسطرة على مستواها ستساهم في دعم السياحة الداخلية, مضيفا أنه سيتم خلال هذه السنة إضفاء الطابع الوطني على فعاليات موسم الاصطياف و ذلك تحت شعار "صيف الجزائر.. بلادنا تجمعنا''.

كما أبرز في ذات السياق بأن السلطات العمومية ومختلف الشركاء يعملون على تعزيز الجهود للترويج لوجهة الجزائر دوليا، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي شهده موسم السياحة الصحراوية، إذ سيتم "تمديد العمل بالتسهيلات المقررة لفائدة السياح الأجانب والبرامج المخصصة للاستقطاب السياحي عبر ولايات الوطن والذي ستكون له لا محالة نتائج إيجابية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف بأنه تم في هذا الشأن حشد 2,5 مليار دج و سمح ذلك بفتح 437 شاطئا منها 7 شواطئ جديدة عبر الوطن, مبرزا كذلك أن مصالح كل من الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية ستحرص هي الأخرى من خلال تعزيز تواجدها الميداني على حفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين من المخاطر المتعلقة بموسم الاصطياف.

كما سيتم تعزيز العمل الرقابي الميداني لفرض احترام مجانية الشواطئ و التصدي لكل مخاطر المساس بطمأنينة و راحة المواطن، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجواري التحسيسي و ذلك بإشراك كل الفاعلين.

و لدى تفقده لمشروع القرية السياحية ''روسيكا بارك''، أبدى الوزير إعجابه الكبير بهذا الصرح السياحي الهام و الأول من نوعه على المستوى الوطني الذي أنجز بشراكة جزائرية-سعودية على مساحة تقدر ب 13 هكتارا ما تطلب غلافا ماليا إجماليا بحوالي 11 مليار دج.

من جهته، أعرب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري عن سعادته بهذا الاستثمار السياحي المتمثل في "روسيكا بارك"، مبرزا أن قيادتي البلدين تعملان على تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما من خلال مشاريع أخرى في إطار الشراكة.