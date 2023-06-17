وهران: وفاة أم وابنها في انقلاب قارب نزهة

توفيت صبيحة اليوم امرأة تبلغ من العمر 36 سنة وابنها البالغ 10 سنوات، في المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، أين تم نقلهما على جناح السرعة لمصلحة الاستعمالات طرف الحماية المدنية بعد إنقاذ 13 شخصا اثر انقلاب قارب نزهة قرب ميناء وهران، حسب ما علمته "الخبر" من مصدر مقرب من عائلة الضحايا.

وأفاد بيان من الحماية المدنية بتدخل الوحدة البحرية للحماية المدنية مدعومة بفرقة من الغطاسين مساء أمس الجمعة 16 جوان 2023 في حدود الساعة 18 سا و 20 دقيقة بالقرب من ميناء وهران من أجل حادث تمثل في انقلاب قارب للنزهة كان على متنه 13 شخصا من عائلة واحدة كانوا في نزهة في عرض البحر.

ومباشرة تلقيها لنداء النجدة توجهت إسعافاتها إلى عين المكان أين تم إنقاذ 13 شخصا ( 09 من جنس أنثى و 04 من جنس ذكر) تتراوح أعمارهم بين 08 سنوات إلى 35 سنة ، تم تحويل إمرأة بالغة من العمر 36 سنة وطفل بالغ من العمر 10سنوات نحو المستشفى.