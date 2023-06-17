سيدي بلعباس: مصرع دراج بالطريق الوطني رقم 7

لفظ سهرة يوم السبت دراج لا يتعدى من العمر 36 سنة أنفاسه الأخيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 7 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي لحسن وسيدي خالد غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، وذلك اثر اصطدام عنيف كان للدراجة التي كانت تقله بسيارة سياحية.

وكانت الأخبار قد تضاربت بخصوص الأسباب الكامنة من وراء الحادث، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرها أفراد كتيبة الدرك الوطني المختصة إقليميا، مع الإشارة إلى تدخل رجال الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.