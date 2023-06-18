6 آلاف زائر منتظر للصالون الدولي للصيدلة

ينتظر أن ينطلق الصالون الدولي للصيادلة "ال فارما" في طبعته الثانية الاربعاء المقبل بعنابة.

ويعتبر الحدث واحد من الفعاليات التي تجمع رواد قطاع الصيدلة، حيث يجتمع فيها العديد من الفاعلين في مجال الإنتاج الصيدلاني، وتُعتبر فضاءً مثاليًا لتبادل الخبرات حول المواضيع الحالية ذات الصلة بالمجال.

كما سيحتضن الصالون أبرز المؤسسات العمومية والشركات الناشطة في الصيدلة والصحة، بالإضافة إلى أكبر المخابر على الصعيد الوطني والدولي.

كما يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على أهم المستثمرين المحليين في الصناعة الصيدلانية و عرض منتجاتهم والوقوف عند اخر التكنولوجيات والتقنيات المعتمدة.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 4 الاف زائر والفي صيدلي قادمين من مختلف ولايات الوطن، على أن يستمر أربعة أيام من المحاضرات والورشات التي ستقوم بمناقشة المواضيع المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والصحية للصيدلة في الجزائر، على يد خبراء المجال من أجل الوصول إلى اقتراحات وحلول من شأنها تطوير الإنتاج الصيدلي المحلي.

وعليم ستفام فعاليات الصالون من 21 إلى 24 جوان 2023 بالفندق الدولي شيراتون عنابة، حيث ينظم هذا الحدث من طرف مؤسسة "نوفاكرياتس" بالشراكة مع المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الفدرالية الجزائرية للصيادلة، الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين ونادي الطلاب "جاليفارم".