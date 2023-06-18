المنتخب التونسي يصل الجزائر

وصل وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى مدينة عنابة قادمة من غينيا الاستوائية تحسبا لمواجهة الجزائر وديا يوم الثلاثاء المقبل بملعب التاسع عشر ماي 1965 .

وأثنت اليوم الأحد، الجامعة التونسية على الاستقبال المميز لمنتخبها بمطار عنابة الدولي وكذلك بمقر الإقامة بأحد فنادق المدينة "وهو ما يعكس العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين و الجامعتين ."

وتقدمت الجامعة التونسية، بجزيل الشكر إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ولكافة الإطارات التي كانت في استقبال الوفد التونسي .

وسيجري " نسور رطاج "مساء يوم الأحد بداية من الساعة السادسة مساء حصة تدريبية، تحسبا لموعد المباراة. يذكر أن تونس انهزمت بهدف دون رّد أمام غينيا الإستوائية.