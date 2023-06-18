إدارة اتحاد الجزائر تكذّب

نشرت خلال الساعات الماضية، ادارة نادي اتحاد الجزائر بيانا تعرف فيه عن استياءها من الأخبار التي وصفتها بـ " الكاذبة" حول ما تم تداوله بخصوص الميركاتو الصيفي والتحضيرات التي شرع فيها الفريق.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لبطل كأس الكاف:" استقبلت إدارة اتحاد العاصمة باستياء كبير، الأخبار "الكاذبة" التي تم تداولها مؤخرا حول الميركاتو الصيفي والتحضيرات التي شرع فيها النادي تحسبا للموسم القادم".

و أضاف نص البيان:" تؤكد إدارة الإتحاد لجمهورها الوفي أنّ كل الأخبار المتعلقة بالانتدابات والمسرّحين التي تم نشرها عبر بعض وسائل الإعلام ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي عارية من الصحة".

وأردفت إدارة فريق سوسطارة:" كما تحيط المناصرين علما أنّه ولحد الساعة لم تجتمع إدارة الفريق مع المدرب عبد الحق بن شيخة لضبط تعداد الموسم القادم، نظرا للمواعيد الهامة التي تنتظر الفريق الذي يلعب كامل حظوظه من أجل الظفر بالمركز الثاني المؤهل للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم".

وفي الختام دعت ادارة الاتحاد كافة محبي النادي لعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تهدف من ورائها بعض الأطراف لضرب استقرار النادي والتأثير على تركيز اللاعبين قبل مواعيد هامة تنتظرهم بداية من تاريخ الـ 23 جوان الجاري.