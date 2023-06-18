المدية: الإطاحة بشبكة تسهل الإقامة غير الشرعية للأجانب

تمكنت مصالح أمن دائرة وزرة بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من 04 أفراد يقومون بتسهيل الإقامة غير الشرعية للأجانب.

وجاءت العملية على إثر لفت انتباه عناصر شرطة بالحاجز الأمني الذي تم نصبه على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بإقليم اختصاص أمن دائرة وزرة، لسيارة سياحية قام سائقها بتغيير الاتجاه بمجرد مشاهدتهم، ليسلك أحد الطرق الفرعية لتجنب الوقوع في الحاجز الأمني، ليتم فورها ملاحقة السيارة وتوقيفها، أين ضبط بداخلها على 03 أشخاص من جنسية إفريقية، رفقة السائق ومرافقه اللذان ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية. بعد التحقيق مع أطراف القضية تم توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة.

بعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة المدية، أصدر أوامر بإيداعهم بالمؤسسة العقابية عن جناية تسهيل دخول وتنقل وإقامة أجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مرتكبة من طرف عدد من الأشخاص باستعمال وسيلة نقل.