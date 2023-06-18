غليزان: توقيف شخصين بحوزتهما 5 صفائح مخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من توقيف شخصين مختصين في ترويج المخدرات مع حجز 05 صفائح من الكيف المعالج، وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات على مستوى مختلف أحياء مدينة وادي أرهيو وبعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته صفيحة من المخدرات.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الغربية المجاورة أين تم توقيفه على متن مركبة وضبط خلال عملية تفتيشه على 04 صفائح من الكيف المعالج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.