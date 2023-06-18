اهتمام متزايد بمعرض الجزائر الدولي

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات ، الطيب زيتوني ، اليوم الأحد، أن "الصالون الرقمي سيتيح للمتعاملين الأجانب الإطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها هذه القطاعات في الجزائر" .

وأفاد الوزير في كلمة له خلال ندوة صحفية حول الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي التي ستشهد فعالياتها في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 25 جوان من الشهر الجاري،" أن هذه الطبعة ستشهد مشاركة نوعية للعارضين والدول المشاركة، وجزائر اليوم هي الجزائر القوية باقتصادها وفرص استثمارها وهذا ما لمسناه في الإلتفاف غير المسبوق للدول المشاركة من خلال تسجيل مشاركة 30 دولة" .

و أعلن وزير التجارة و ترقية الصادرات ، أن الطبعة الحالية ستشهد "إطلاق صالون جزائري رقمي لعرض القطاعات الإستراتيجية الخمسة التي تمثل الإقتصاد الوطني" .

وأشار وزير التجارة أن هذه السنة ستكون الجمهورية الإيطالية ضيف الشرف، لما تعرفه العلاقات الجزائرية الإيطالية من تطور وتسارع في نسب الشراكة البينية ما بين الدولتين.

وعن عدد العارضين فقد ارتفع عدد المؤسسات العارضة من 323 إلى 473 بينهم 157 مؤسسة عمومية و316 خاصة.