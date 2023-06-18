توزيع 974 مسكن اجتماعي ببرج بوعريريج

كشف رئيس دائرة برج بوعريريج محمد قصار، صباح اليوم في ندوة صحفية، عن توزيع 974 سكن اجتماعي بعاصمة الولاية، قبل الاحتفالات بعيد الاستقلال .

وأوضح المتحدث أن العملية تمت بعد دراسة حوالي 20 ألف ملف، تم وصعها في مصالح الدائرة بين 2008 و 2015، بعد تحيينها و التحقيقات الميدانية والإدارية، محليا ووطنيا، شملت كل الادارات المعنية بالعقار والسكن، وصناديق الضمان الاجتماعي للتأكد من أجور المعنيين في سبتمبر 2020 تاريخ تنصيب لجنة الدائرة الجديد المحلفة، كما شملت التحقيقات الجانب الاقتصادي للنشاطات التجارية غير المعلنة، من خلال التحقيقات الميدانية والاجتماعية التي سمحت بإقصاء حوالي ستة 6 آلاف ملف لا تتوفر فيه الشروط، تم إبلاغ أصحابها كتابيا، وتمت دراسة 16 ألف ملف، تم تحيينها، سواء من خلال استقبال أصحابها في مقر الدائرة أو اللجنة، والتأكد من المعطيات خلال الزيارات المتعدد للجان السكن المكلفة بالتحقيق.

وأكد ذات المتحدث، أن كل الشرائح المنصوص عليها في القانون استفادت بما في ذلك العزاب الذين يتوفر فيهم شرط السن، وتم مراعاة الظروف الاجتماعية لسكان الأحياء الشعبية، والأحياء التي تم ترحيلها في العقدين الأخرين، في إعداد القائمة الأولية، التي ستسمح الطعون بتصحيح التجاوزات والأخطاء إن وجدت.