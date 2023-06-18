اتحاد الجزائر: مموّل جديد للألبسة

أمضت إدارة اتحاد الجزائر، عقدا مع شركة "ماكرون"، لتمويل النادي بالألبسة الرياضية لمدة ثلاثة مواسم.

وجرت مراسيم إمضاء العقد، صبيحة اليوم، في مقر النادي بملعب عمر حمادي ببولوغين، بحضور رئيس مجلس الإدارة، أحمد أعراب والمدير العام، رضا عبدوش، ومدير الإدارة العامة، محمد بريكي، إضافة إلى ممثل الشركة الإيطالية بالجزائر، جمال زغبوب.

ووقع الاختيار على شركة "ماكرون" وفق معايير قانونية وموضوعية، راعت فيها الإدارة معيار الجودة والسعر في عقد سيدخل حيّز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر أوت 2023، حسب المصدر ذاته.

وانتهت مراسيم توقيع العقد بأخذ صور تذكارية، على أن يتم تقديم القميص الجديد الخاص بالمنافسات بداية شهر أوت القادم.