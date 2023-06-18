ميلة: استرجاع 06 قناطير من مادة الفلين

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة في قضية السرقة بالتعدد المتبوعة بالتحطيم العمدي لملك الغير، مع استرجاع 06 قناطير من مادة الفلين في قضية أخرى.

العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمينار زارزة، مفادها تخطيط أحد الأشخاص للقيام بعملية سرقة مسكنين بمشتة تومسالت بإقليم البلدية، ليتم تكثيف التحريات والدوريات للتوصل إلى المشتبه فيه مع تحديد المسكنين المستهدفين بدقة.

و في التاريخ المحدد، تم وضع خطة محكمة وتنقل أفراد الفرقة مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي النجاء إلى عين المكان وتطويقه من كل الجهات، للترصد للمشتبه فيه، أين تم توقيفه متلبسا بعد محاولته للفرار، في حدود الساعة الثانية صباحا داخل أحد المساكن طور الإنجاز، واسترجاع كل المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من مادة الحديد ومواد البناء. ونفس اليوم، تقدم الضحايا إلى مقر الفرقة بعد إخطارهم عن تعرض مسكنيهما لمحاولة السرقة، لاسترجاع ممتلكاتهما وفق الإجراءات القانونية، أين أصرا على متابعة المشتبه فيه قضائيا. وفي قضية أخرى للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسدان حدادة، تم استرجاع 06 قناطير من مادة الفلين مستخرجة ومهيأة للنهب، ليتم تسليمها إلى مقاطعة محافظة الغابات بتسدان حدادة.

و بعد استكمال التحقيق تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.