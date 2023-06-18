تعديل ببرنامج النقل البحري تحسيا لعيد الأضحى

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد، عن تعديل ببرنامج رحلاتها تحسبا لعيد الأضحى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعلم زبائنها أن تعديلا قد طرأ على برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد ممكن من الوافدين من جاليتنا المقيمة بإسبانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك،

وعليه فإن : 1/ رحلتي اليكانتي_ وهران _ اليكانتي المبرمجتين سابقا بتاريخ 26و 27 جوان قد تمت جدولتهما ليوم 26 جوان على متن " باجي مختار 3" على الساعة 19:00 مساءا بإتجاه الجزائر العاصمة.

2/ رحلتي وهران والجزائر بإتجاه اليكانتي يومي 25 جوان و 26 جوان قد برمجتا يوم 25 جوان على متن :" باجي مختار 3 " على الساعة 23:00 مساءا إنطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

يذكر أن كل الرحلات المبرمجة سابقا إنطلاقا من ميناء وهران بإتجاه ميناء اليكانتي قد أصبحت تجرى إنطلاقا من ميناء الجزائر بإتجاه ميناء اليكانتي، فعلى المسافرين أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار .