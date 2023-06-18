توصيات وزارة الصحة لمواجهة موجة الحر

دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وذلك نظرا للارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الأيام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الأطفال الصغار والأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة يعتبرون الفئة الأكثر عرضة لخطر الحر"، داعية الى "غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، فضلا عن تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا أو الخروج عند الضرورة في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء مع ارتداء ملابس خفيفة والمكوث تحت الظل".

كما تنصح الوزارة بـ"تفادي النشاطات الخارجية والاستحمام وتناول كمية كافية من الماء والمشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين".

ونبهت في ذات السياق إلى الأعراض التي قد تشير الى الإصابة بضربة حر، حيث ذكرت الوزارة أنه "في حالة الإحساس بالرغبة في التقيؤ، العطش الشديد والارتفاع غير العادي في درجة حرارة البشرة مع الاحمرار والجفاف والآلام في الرأس والتشوش الذهني، فإن ذلك يستدعي الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية) وفي انتظار وصوله، ينقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأع راض إلى مكان بارد وشرب الماء وكذا رشه بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلل وتهويته".