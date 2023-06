Le onze de l’Algérie face à l’Ouganda

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a aligné un onze très remanié face à l’Ouganda en match comptant pour la 5e journée des qualifications à la CAN 2023, ce dimanche au stade Japoma de Douala.

Le coach des Verts a notamment titularisé les nouveaux venus, à savoir Loucif, Chita, Abdelli et Mahious. En revanche, Aouar est sur le banc.

L’Algérie, leader du groupe F avec 12 points, est déjà qualifiée à la CAN 2023 d’où ce turn-over de Belmadi.

Le onze algérien: Mandrea, Hadjam, Loucif, Bensebaini, Belaid, Chita, Belkebla, Abdelli, Mahious, Bouanani et Amoura.