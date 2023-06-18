البويرة: إنقاذ طفل من الغرق في بركة مائية

تمكن عناصر الحماية المدنية بوحدة قطاع الاخضرية من إنقاذ طفل وتحويله إلى عيادة متعددة الخدمات لبلدية قادرية بعد أن أصيب على مستوى رأسه أثناء السباحة بأحد البرك المائية بقرية تالوين بإقليم بلدية الاخضرية بـ 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة .

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافاتنا على الساعة 15سا50د من أجل إسعاف و اجلاء طفل يبلغ من العمر 15 سنة تعرض لإصابة بليغة في الرأس أثناء السباحة في بركة مائية بواد الأربعاء تالوين بلدية الاخضرية ، تم إسعافه و نقله إلى المركز الصحي بالقادرية.