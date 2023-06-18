تبسة : حجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة من حجز ما لا يقل عن 9.930 قرصا مهلوسا، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان صحفي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي

. وحسب ذات الوثيقة، تعود حيثيات هذه القضية إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة بالفرقة الجنائية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة مبرزة أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم توقيف المركبة محل الشبهة على مستوى أحد أحياء وسط مدينة تبسة على متنها ثلاثة أشخاص وحجز 9.930 قرصا مهلوسا و 75 غراما من الكيف المعالج كانوا مخبئين بإحكام.

وقد تم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم و تحويلهم رفقة المحجوزات نحو مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في القضية، وفق ذات البيان. و قد تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية بتهمة "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة"، حسب ما خلص إليه ذات البيان.