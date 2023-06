Décès de Mohamed Abassa: La Présidence de la République présente ses condoléances

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté, dimanche, ses sincères condoléances suite au décès du journaliste et écrivain Mohamed Abassa.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du journaliste et écrivain Mohamed Abassa, décédé jeudi dernier, et à la corporation de la presse, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.