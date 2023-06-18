سيدي بلعباس: حجز اجهزة صعق كهربائي في حاجز أمني

تمكنت السرية الاقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأبحاث من تفكيك شبكة تهريب مشكلة من فردين يبلغان من العمر 23 و 26 سنة على التوالي من خلال عملية مكنت أيضا من حجز اجهزة وأدوات واسلحة بيضاء ذات درجة عالية من الخطورة، اثر اخضاع سيارة أجرة إلى التفتيش على مستوى احدى نقاط المراقبة بداخل اقليم ولاية سيدي بلعباس.

وتتضمن قائمة المحجوزات على ثمانية آلات صعق كهربائية مؤدية إلى الشلل ورداذ العين إضافة إلى مفرقعات ووحدات ألعاب نارية من نوع "فيميجان" ، ناهيك عن ست من عبوات الغاز المسيل للدموع ، فيما سيتابع الموقوفان بجناية تهريب سلع بدرجة عالية من الخطورة و بجنحة حيازة ونقل سلاح أبيض من الصنف السادس دون سبب شرعي بعدا تقديمهما إلى الجهات القضائية.