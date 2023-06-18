الخضر" يواصلون سلسلة الانتصارات"

عزز المنتخب الجزائري لكرة القدم مركزه الأول في ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم -2023

(المؤجلة إلى 2024), عقب فوزه مساء اليوم الأحد بملعب جابوما بدوالا (الكاميرون) على نظيره الأوغندي بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0), في مباراة جرت لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة.

و سجل للمنتخب الجزائري محمد أمين عمورة (د 42 و 67) و بايو (د 88) لأوغندا.

و في وقت سابق من اليوم, و لحساب نفس المجموعة, تغلبت تنزانيا على النيجر بنتيجة (1-0), من تسجيل اللاعب سيمون مسوفا في الدقيقة (69).

بعد هذه الجولة, يبقى المنتخب الجزائري الذي ضمن مسبقا تأهله للمرحلة النهائية في صدارة المجموعة برصيد (15نقطة), متقدما كل من تنزانيا (7 ن) وأوغندا (4 ن), فيما يبقى منتخب النيجر الذي أقصي نهائيا من المنافسة في المركز الرابع و الأخير بمجموع (2 ن).

و ستجري الجدولة السادسة و الأخيرة يومي 2 و 3 سبتمبر تجمع من جهة, الجزائر بتنزانيا ومن جهة أخرى, النيجر مع أوغندا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة للمرحلة النهائية بكوت ديفوار.

نتائج الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة:

تنزانيا - النيجر 1-0

أوغندا - الجزائر 1 -2

الترتيب ن ل

1. الجزائر 15 5

تأهلت للمرحلة النهائية

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2. تنزانيا 7 5

3. أوغندا 4 5

4. النيجر 2 5 .

برنامج مباريات الجولة السادسة (2-3 سبتمبر 2023):

الجزائر - تنزانيا

النيجر - أوغندا

مباريات لعبت:

النيجر - تنزانيا 1-1

الجزائر - أوغندا 2-0

أوغندا - النيجر 1-1

تنزانيا - الجزائر 0-2

الجزائر - النيجر 2-1

أوغندا - تنزانيا 0-1

النيجر - الجزائر 0-1

تنزانيا - أوغندا 0-1

ملاحظة: يتأهل الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية بكوت ديفوار.