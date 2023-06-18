بلمهدي يثمن جهود فروع البعثة الجزائرية للحج

ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)،الجهود التي تبذلها مختلف فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تمكين الحجاج الجزائريين من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

وأوضح بلمهدي خلال اجتماعه مع رؤساء فروع البعثة بحضور سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية، محمد علي بوغازي، أن مركز المدينة المنورة الذي استقبل أزيد من 22 ألف حاج، سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة قدوم 7 رحلات أخرى، مشيدا بالمناسبة بعمل أعضاء البعثة وبجهودهم في "خدمة حجاجنا الميامين".

وأضاف في هذا الإطار أن "كل الأمور تبشر بالخير"، داعيا إلى "تكثيف الجهود خلال الأيام القادمة لرفع التحدي وإنجاح موسم الحج"، مشيرا الى أن البعثة "تعمل بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالمملكة والقنصلية بجدة للتعامل مع كل المستجدات التي قد تواجهها".

وبالمناسبة عرض رئيس مركز البعثة بالمدينة المنورة، زهير بوذراع، تقريرا مفصلا حول نشاط مختلف الفروع، مبرزا أن المركز استقبل إلى غاية اليوم 72 رحلة وأزيد من 22 ألف حاج (أزيد من 11 ألف متكفل بهم من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة وأزيد من 10 آلاف من قبل الوكالات السياحية).

وفيما يتعلق بالنشاط الصحي للمركز، أشار ذات المتحدث إلى أنه تم التكفل بقرابة 1300 حاج، بينما استفاد 30 حاجا من خدمات طبية بالمستشفيات السعودية.

وبالنسبة لنشاط الفتوى والإرشاد الديني، فقد استفاد الحجاج الميامين من محاضرات ودروس، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المزارات بالبقاع المقدسة.

و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد وصل في وقت سابق اليوم الى المدنية المنورة للإشراف على بعثة الحج الجزائرية بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.