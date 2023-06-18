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ثالث حالة غرق بمسطح مائي للسقي في البليدة

مجتمع
18 جوان 2023 ()
ب.رحيم
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سجلت مصالح الإنقاذ في مركز عمروسة بالمدينة الجديدة بوينان ، عشية اليوم ، حالة غرق جديدة لشاب قاصر في الـ 17 من العمر ، بحوض مائي لسقي المحاصيل الفلاحية ، لترفع الحصيلة منذ و قبل حلول موسم الاصطياف ، إلى ثلاث ضحايا الغرق بمثل هذه المسطحات المائية .

 

و أمام الحادث الجديد ، حذر مرة أخرى،  نشطاء عن جمعية التنمية و الرقي بعمروسة ، من خطر السباحة بمثل هذه الأحواض الخطيرة ، و نبه  في السياق محمد عاشور في حديث مع " الخبر " ، إلى ضرورة الاحتياط من ترك أطفال قصر و في ريعان الشباب ، تنقصهم الخبرة و التمكن من تقنيات السباحة ، العوم بالسد المائي بالجوار غير المحروس في بعض الأوقات  ، و الذي تحول نهاية الأسبوع على سبيل الذكر ، إلى شاطئ حقيقي ، قصده العشرات من الأطفال و الشباب  للسباحة ، لدرجة أن ضفافه تحولت إلى ما يشبه الشاطئ البحري ، و هو أمر خطير توجه التنبيه و التحذير منه ، قبل وقوع الكارثة .

 

 و تبعا لحادث غرق قاصر أيضا بساقية سد المستقبل  ، بضواحي جامعة البليدة 2 في العفرون ، دعا أيضا  نشطاء جمعويون و أولياء ، إلى الحيطة من خطر السباحة بالساقية المعزولة و غير المسيجة ، و قال في هذا الصدد الناشط حسين موسى ، بأنهم متخوفون من أن يتكرر حادث الغرق هذا ، خاصة و أن تجمعا سكنيا جديدا لحصة 550 مسكن ، لا يفصلها عن الساقية إلى عبور الطريق العام ، و أنه و أمام نقص المسابح ، و المصاريف التي يتطلبها الذهاب إلى البحر ، فإن هوس السباحة في الساقية  سيستدرج القصر من الأطفال بالخصوص ، ويغريهم بشكل سحري ، و هو ما يخشونه ، و يأملون في أن يتم الانتباه إلى هذه المسالة بشكل مستعجل و أولي ، قبل فوات الأوان ، و وقوع حوادث غير مستبعدة .

 

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