أمن دائرة القالة يطيح بعصابة احياء

أطاحت مصالح أمن دائرة القالة بأمن ولاية الطارف بعصابة احياء اجرامية تعمل على ترهيب سلامة و امن المواطنين باستعمال اسلحة بيضاء.

و ثم توقيف 4 أشخاص يشكلون عصابة أحياء اجرامية مع ضبط و حجز مجموعة من مختلف الأسلحة البيضاء سيوف و سكاكين و قضبان حديدية .

الموقوفين اعمارهم بين العقد الثاني و الثالث ينحدرون من مدينة القالة.

تفاصيل القضية جاءت على اثر معلومات وردت الى مصالح الشرطة القضائية بالقالة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص معروفين بسلوكهم الاجرامي يقومون بالمشاجرات المتتالية و الاعتداءات باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء على مستوى الميناء القديم و الميناء الجديد للقالة أهم وأفضل الفضاءات لنزهة وراحة العائلات ليتم التدخل على الفور من قبل مصالح الشرطة و توقيف المشتبه فيهم مع حجز الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم المستعملة في عملياتهم الاجرامية.

وكشف التحريات ان المعنيين سبق تورطهم في قضايا سابقة خاصة ما تعلق بتكوين عصابة احياء اجرامية تقوم بنشر الرعب و المساس بالسكينة العامة.