موجة حر شديدة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من موجة حر شديدة ستجتاح عدة ولايات بالجهة الشرقية للبلاد ومن زوابع رملية وأمطار رعدية بولايات جنوبية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن موجة حر شديدة تتراوح بين 40 و44 درجة تحت الظل تجتاح يومي الإثنين والثلاثاء ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف، قالمة وسوق أهراس. بالإضافة إلى ولايات برج باجي مختار، عين قزام ، عين الدفلى، تيزي وزو وعين صالح.

من جهة أخرى ستشهد عدة ولايات جنوبية هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء والولايات المعنية هي النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الجلفة، الأعواط وتندوف.

بينما ستميز الأمطار الرعدية الطقس في ولايتي تمنراست وإليزي.