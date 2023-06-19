أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجع سعر برميل النفط عالميًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

وطغت الأسئلة المتعلقة باقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+، والتراجع السابع على التوالي في عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أوت المقبل بنحو 0.68 بالمائة ليسجل 76.09 دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سليم جويلية الداخل بنحو 0.71 بالمائة ليسجل 71.27 دولارًا للبرميل.

وكان سعر برميل النفط عالميًا قد أنهى تعاملاته، يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بأكثر من 1.5 بالمائة، وسط آمال بانتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وحققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 2.4 بالمائة و2.3 بالمائة على التوالي.