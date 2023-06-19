السكك الحديدية: توقف الرحلات عبر هذه الخطوط

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى خطي الجزائر العفرون والجزائر زرالدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سجلت صباح اليوم الإثنين 19 جوان 2023، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخطين الرابطين بين الجزائر والعفرون والجزائر وزرالدة، ذهابا وإيابا.

وعليه، فإن قطارات الضاحية (الكهربائية) متوقفة استثنائيا خلال صبيحة اليوم، على مستوى هذين الخطين.

وأضاف ذات المصدر، أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو مناطق غرب البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

هذا وتتقدم الشركة باعتذاراتها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.