المدية: نشر قائمة المستفيدين من السكن الإيجاري

أفرجت، اليوم الإثنين، دائرة تابلاط شرق المدية عن قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 521 سكن عمومي ايجاري في الأماكن العمومية وعلى الصفحة الرسمية للدائرة وسط ارتياح كبير في أوساط المواطنين.

وأوضحت مصالح الدائرة في بيانها أن كل طالب لم ير بعد نشر اسمه في القائمة. ما عليه إلا القيام بتقديم طعن كتابي مدعما بالمعلومات والوثائق الثبوتية اللازمة، مرفقا بنسخة من وصل إيداع الملف توجه إلى لجنة الطعن الولائية.

وقد خصصت السلطات المحلية القاعة المتعددة الرياضات لاستقبال المواطنين وتمكينهم من إيداع طعونهم.

وقد تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمواطنين بوسط المدينة رفقة رئيسي البلدية والدائرة عبروا من خلالها عن ارتياحهم للأسماء التي تضمنتها القائمة المقترحة للاستفادة من السكنات الاجتماعية.