Canicule dans plusieurs wilayas

services météorologiques prévoient des températures caniculaires dans plusieurs wilayas de l'est et des oluies orageuses et des vents de sable au sud du pays.

Le BMS classé orange précise que des températures oscillant entre 40 et 44° concerneront aujourd'hui et demain les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Ain Defla, Tizi Ouzou et In Salah.

Des vents forts et des tempêtes de sable souffleront par ailleurs jusqu'à 18h sur les wilayas de Naama, El Bayadh , Saida, Tiaret, Djelfa, Laghouat et Tindouf.

Des pluies orageuses concernent également les wilayas de Tamanrasset et Illizi.

