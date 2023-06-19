شباب بلوزداد يرّد على مدوار بخصوص دراوي

ردت إدارة شباب بلوزداد، على تصريحات عبد الكريم مدوار بخصوص تصريحاته يوم الجمعة الماضية حول عقوبة اللاعب زكرياء دراوي، وقال مدوار حينها أن ولا مسؤول من فريق " السياربي"، كان حاضرا خلال حصة الاستماع من قبل لجنة الانضباط.

وجاء عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك :" ردًّا على تصريحات رئيس رابطة كرة القدم المحترفة خلال برنامج إذاعي عبر القناة الأولى، تؤكد إدارة فريق شباب بلوزداد، أنها و بتاريخ الخميس 01 جوان 2023 ، قدمت طعنًا إلى رئيس لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة".

وأضاف:" كما هو موضح في الوثيقة الإدارية أدناه، بخصوص العقوبة القاسية التي وجهت للاعب زكرياء دراوي، على خلفية تلقيه للبطاقة الحمراء في اللقاء الذي تنقل فيه شباب بلوزداد لمواجهة نجم مقرة يوم 31 ماي 2023، لحساب الجولة 24، عكس ما تم الإدلاء به من تصريحات من طرف رئيس الهيئة، ما يعني أن إدارة شباب بلوزداد قامت باتباع جميع الخطوات القانونية لإعادة النظر في مدة العقوبة دون أن تتحصل على رد بالقبول أو الرفض، سواءً من اللَّجنة أو الرابطة".

يذكر أن اللاعب، لن يكون حاضرا خلال لقاء كأس الجزائر أمام أولمبي الشلف، بداعي العقوبة.