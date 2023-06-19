فتح محول جديد لسور الغزلان بالبويرة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن غلق محول سور الغزلان بولاية البويرة وفتح محول جديد في كلا الاتجاهين.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، "نعلم مستعملي الطريق السيار شرق -غرب. أنه يتم حاليا غلق محول سور الغزلان وفتح محول جديد في كلا الاتجاهين.

وأضاف ذات المصدر، أن البيان تضمن صورة للمخطط توضح أن الخطوط الحمراء تتعلق بالمنافذ التي تم غلقها. والخطوط الزرقاء هي المسلك الجديد المتبع في حال الدخول أو الخروج من الطريق السيار شرق غرب.

وحسب البيان، فإن عملية الغلق تتم تدريجيا خلال الفترة الصباحية إلى غاية الاغلاق التام للمنفذ و المحول القديم.