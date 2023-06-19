بلماضي: هذا ما نسعى إليه خلال ودية تونس

حظي المنتخب الجزائري لكرة القدم، باستقبال مميز عقب وصوله صباح اليوم إلى مدينة عنابة قادما من الكاميرون، أين فاز على أوغندا بهدفين دون رّد على ملعب جابوما.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية حول ودية تونس المبرمجة غدا الثلاثاء بملعب التاسع عشر ماي 1956: "هدفنا دائما تطوير طريقة لعبنا، سنلعب أمام منتخب يعّد من بين أفضل ثلاثة منتخبات في إفريقيا، منتخب مونديالي عادة ما تكون مبارياتنا معه صعبة".

وأضاف:" يتمتع المنتخب التونسي بإمكانيات جيدة، سنخوض اللقاء أمام جمهورنا في عنابة ونريد تقديم لقاء في المستوى". يشار، إلى أن المنتخب التونسي خسر في الدقائق الأخيرة خارج الديار بهدف لواحد أمام غينيا الاستوائية عن طريق ضربة جزاء.