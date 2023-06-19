وزير النقل: تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال

أكد وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية أم البواقي أنه "ستمنح مستقبلا كل التسهيلات للمستثمرين في مجال المراقبة التقنية للمركبات".

وأوضح الوزير، على هامش وضع حيز الخدمة لوكالة المراقبة التقنية للسيارات والشاحنات، تم إنجازها بمشتة ''أولاد خالد'' ببلدية سيقوس تندرج في إطار استثمار خاص، بأنه "سيتم منح كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال" بهدف "إنشاء شبكة قوية للمراقبة التقنية للمركبات عبر الوطن".

وأضاف شرفة بخصوص التسهيلات المتعلقة بالاستثمار في مجال المراقبة التقنية للمركبات، أنه سيتم إلغاء الشرط المتضمن ضرورة تجسيد المشروع بالأنماط الثلاثة (المراقبة التقنية للمركبات والسيارات النفعية والدراجات)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمر ''يمكن له الاستثمار في أحد من الأنماط الثلاثة''.

ولفت وزير النقل في ذات الصدد إلى أنه "قد تم تحضير مرسوم، هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيصدر قريبا من أجل انفتاح السوق أكثر في هذا المجال".

كما ذكر الوزير بأن الاستثمار، خصوصا في مجال الخدمات على غرار مشاريع المراقبة التقنية للمركبات من شأنه خلق الثروة، لافتا إلى أن ''أبواب الاستثمار مفتوحة''، وأن التسهيلات اللازمة ستقدم للمستثمرين من أجل الحصول على الوثائق اللازمة، لاسيما منها شهادة المطابقة.

وقد عاين شرفة المحطة البرية لنقل المسافرين ''شهداء جبل الطارف العشرة" بعاصمة الولاية، حيث استمع إلى شروح حول مواصفات المحطة وطريقة تسييرها وكذا لانشغالات الناقلين، كما توقف عند شباك استخراج الوثائق الإلكترونية واستمع لتوضيحات حول خدمات الشباك.

ويواصل وزير النقل زيارة العمل والتفقد إلى ولاية أم البواقي بمعاينة منشآت ومشاريع تابعة للقطاع بمدن أم البواقي وعين البيضاء وعين مليلة.