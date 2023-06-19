وزير الخارجية يستقبل نظيره الصحراوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمدعطاف، اليوم بمقرالوزارة، نظيره من الجمهورية العربية الصحروية الديمقراطية، محمد سيداتي.

وجاء في بيان للوزارة "وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدبلوماسي، لاسيما آفاق إحياء العملية السياسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طر في النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف الوصول إلى حل سياسيي ضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة."