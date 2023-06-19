حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الاخيرة عبر القطر الوطني 2552 تدخل هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، حوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، اخماد الحرائق حوادث الغرق.

ففي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ195 تدخل خلفت هذه الحوادث 04 وفيات و 203 جريح إلى جانب هذا، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات لحوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون تم إسعاف 11 شخص في تدخلين بكل من قسنطينة و البليدة وفي حوادث الغرق سجلت مصالح الحماية المدنية حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 22 سنة بولاية البليدة.

أما فيما يخص حرائق الغطاء النباتي سجلت الحماية المدنية 11 تدخل منهم 03 حرائق غابات، حريقين في الحشائش و الأدغال و 06 تدخلات في حرائق المحاصيل الزراعية.