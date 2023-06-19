غليزان: جوائز مالية قيمة لأنظف حي وأنظف مدينة

ستشرع يوم 19 جوان القادم لجان من ولاية غليزان مكلفة بانتقاء أنظف المدن في خرجات ميدانية،وهذا بعد إعلان الوالي لكحل عياط عبد السلام عن جوائز مالية قيمة،وإعلانه عن إقامة مسابقتين للجوائز الأولى متعلقة بمسابقة أنظف ثلاثة أحياء بعاصمة الولاية،ويحصل صاحب المرتبة الأولى على 75 مليون سنتيم،والمرتبة الثانية 50 مليون سنتيم،أما صاحب المرتبة الثالثة فينال 25 مليون سنتيم.أما الجائزة المالية الثانية فقد خصصت لأنظف مدينة باستثناء مدينة غليزان، وتحوز المدينة صاحبة المرتبة الأولى على 150 مليون سنتيم،والمرتبة الثانية على 100 مليون سنتيم.كما يتم بالمقابل نشر قانون المسابقتين الذي سيكون محل ترويج عبر الصفحات الرسمية للولاية،والدوائر، والبلديات وكذلك عبر أثير إذاعة غليزان الجهوية.

جي