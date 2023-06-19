تدابير وإجراءات وقائية للحد من حرائق الغابات

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية وهذا في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023.

وأوضح بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، نظرا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023. تعلن وزارة الفلاحة عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية، ابتداء من 15 جوان الجاري.

وتتمثل هذه التدابير في وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى. ولتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24 ساعة.

بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

وللحد من مخاطر اندلاع الحرائق الغابية، كشفت الوزارة في ذات البيان عن "تجميد إنتاج مادة الفحم".

وأضاف ذات المصدر، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ، والاحترام الصارم للإجراءات الاستثنائية الخاصة بالتنقل داخل وبمحاذاة المساحات الغابية.

بالإضافة إلى تعزيز الحملات التحسيسية عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.