قيس سعيد..تونس لن تقبل بتوطين أي مهاجر على أراضيها

أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز ، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، رفض أي مشروع لتوطين المهاجرين على أراضيها.

وقال قيس سعيد خلال استقباله الوزيرين الفرنسي والألماني، ان "تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها".

وجدد الرئيس التونسي مطالبة الاطراف الأوروبية خاصة، بالبحث وتبني" قاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، ودعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية".

ووصل كل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز ، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء أمس الى تونس، في أول زيارة مشتركة، لبحث مشكلة تدفق المهاجرين من السواحل الأوروبية، والمفاوضات المتعثرة بين صندوق النقد الدولي وتونس، بشأن قرض طلبته الأخيرة بقيمة 1.9 مليار دولار، لاسناد موازنتها العامة. اضافة الى علاقات الشراكة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي .