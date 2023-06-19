عرقاب يستقبل نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - ورئيس إدارة التعاون الفني ، السيد هوا ليو ، بحضور محافظ الطاقة الذرية COMENA، واطارات من الوزارة ومن المحافظة.

واستعرض الطرفان أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية TWGM لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث، التطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية AFRA، تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية AIEA

وفي هذا الصدد، أعرب هوا ليو عن ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر، وإلى التعاون الجيد القائم والذي مكّن أعضاء AFRA من دراسة تنفيذ أنشطة AFRA الحالية، ودراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة وصياغة التوصيات بشأن إدراجها في برنامج AFRA القادم.

كما أكد على استعداد الوكالة على تقديم الدعم والمساعدة لمحافظ الطاقة الذرية في مجال تطوير التقنيات النووية واستعمالاتها الطاقوية والغير طاقوية لأغراض سلمية ولاسيما في مجال الصحة، الزراعة وتحلية مياه البحر.

كما ناقش الطرفان أيضا حالة علاقات التعاون بين الجزائر، من خلال محافظة الطاقة الذرية (كومينا) والوكالة الدولية، في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ولاسيما في مجالات تدريب المدربين، في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والعلاج الاشعاعي وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.