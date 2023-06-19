هذا ما يجب إتباعه لتجنب التسممات الغذائية

دعت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الاثنين، المواطنين إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتجنب التسممات الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارة على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسمم الغذائي المتمثلة أعراضه في "حدوث غثيان وآلام في البطن مع ظهور إسهال وارتفاع في درجة الحرارة أحيانا".

ولتجنب ذلك، تحث الوزارة على اتباع جملة من الإرشادات الصحية, على غرار "احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة اليدين والأواني وغسل الخضر والفواكه قبل استخدامها والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية مع التأكد من أن حرارة الثلاجة تبلغ 4 درجات".

كما توصي الوزارة في السياق ذاته بـ"غسل ألواح التقطيع وجميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة مع عدم ترك اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة واحترام سلسلة التبريد وكذا عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق".

ومن بين الإرشادات الصحية الأخرى "عدم استهلاك علب المصبرات المشوهة وذات الرائحة الغريبة عند الفتح واستخدام أدوات مختلفة مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي وغيرها للأغذية النيئة مع فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث". كما لفتت في هذا الصدد إلى أنه يتعين "عدم خزن الطعام لفترة طويلة حتى في الثلاجة ومعالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام"