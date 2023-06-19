إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وفدا عن الشركة النرويجية "MWP"، حيث استمع إلى عرض قدمته الشركة حول إنجاز محطات عائمة لتحلية مياه البحر بتقنيات تكنولوجية متطورة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية، راسموس ساند، قدم بهذه المناسبة، "لمحة عن الشركة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المقترحة في مجال تحلية مياه البحر، لاسيما عبر إنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة، بتقنيات تكنولوجية متطورة توفرها الشركة النرويجية".

وأضاف البيان أن اعرقاب أشار الى "أهمية والدعم اللامحدود من الحكومة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي".

وأكد الوزير على "ضرورة اعتماد هذا النوع من المحطات على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر"،داعيا الى "تقديم ملف تقني كامل عن الحل، لدراسته بشكل معمق مع خبراء الشركة الجزائرية للطاقة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة واطارات من الوزارة.