"جديد الطريق الرابط بين رقان و برج باجي مختار وتيمياوين"

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين ببرج باجي مختار، على ضرورة تسليم الشطر الأول (140 كلم) من مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان، برج باجي مختار وتيمياوين، نهاية السنة الجارية.

وأوضح رخروخ لدى تلقيه عرضا حول المشروع على مستوى منطقة "زيغود يوسف"، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية برج باجي مختار، أن "الشطر الأول من المشروع يجب أن يسلم نهاية السنة وبالكيفية اللازمة، لاسيما وأنه كان من المفترض أن يسلم بعد 15 شهرا من انطلاقه سنة 2019".

ولفت إلى أن تأخر أشغال المشروع الذي خصص له غلاف مالي يفوق 9.4مليار دج، والذي تشارك في إنجازه عدد من المؤسسات العمومية تقودها مؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى، يتسبب في ارتفاع التكاليف، مؤكدا على ضرورة الوقوف على أسباب التأخر في هذا الشطر "حتى لا تتكرر في الأشطر الأخرى".

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية إعداد دفتر شروط يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب، لاسيما تلك المتعلقة بتوفر العتاد لدى مؤسسة الإنجاز.

من جهتها، أبدت مؤسسات الإنجاز، التزامها باحترام الآجال وتسليم الشطر الأول نهاية السنة الجارية، لاسيما وأن نسبة تقدم الأشغال تقدر ب 52 بالمائة، حسب الشروح المقدمة من طرف مدير الأشغال العمومية بال ولاية.

للإشارة سيعطي السيد رخروخ، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر الثالث من المشروع على مسافة 150 كلم بين برج باجي مختار وتيمياوين. وتسير مديريات الأشغال العمومية لولاية أدرار شطر يمتد على مسافة 40 كلم ببرج باجي مختار، نظرا لبلوغ نسبة الاشغال فيه 70 بالمائة، فيما تسهر على إنجاز حوالي 65 كلم بإقليم أدرار.

واستفادت برج باجي مختار من عدة مشاريع تنموية في قطاع الأشغال العمومية، بهدف تحسين البيئة المعيشية في المناطق الحدودية، من خلال إعطاء المزيد من الاهتمام لمراكز الحياة بين رقان وبرج باجي مختار وتيمياوين، وتقريب الإدارة من المواطن، مع خلق فضاءات للتبادلات التجارية بين هذه المناطق الثلاث، لتطوير المبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة مع دول الساحل.

ويعتبر الطريق الوطني رقم 6، حسب السلطات المحلية، "الرهان الأبرز" الذي ينبغي كسبه لتعزيز مسار التنمية باعتباره "شريان" التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة، حيث سيساهم في "فك العزلة نهائيا" عن الولاية وزيادة إنعاش المقايضة مع الد ول المجاورة.