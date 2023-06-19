دخول محول الطريق السريع البويرة-شرق حيز الخدمة

أشرفت السلطات المحلية لولاية البويرة اليوم الاثتين، بحضور المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيارة، عزيز ايت قاسي، على تشغيل محول الطريق السريع البويرة-شرق وذلك بهدف تسهيل حركة مرور السيارات.

وتشير المعطيات التي قدمها المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيارة إلى أن الأمر يتعلق بمحول طريق سريع يبلغ طوله 2.3 كلم، والذي يؤدي إلى الطريق السريع وإلى عديد الطرق الوطنية التي تربط بين البويرة وسور الغزلان والهاشمية عبر وادي البردي، وكذا نحو مدينة البويرة.

وأوضح ايت قاسي، أن هذا المشروع الذي تم الشروع فيه في سنة 2014، وأعطى إشارة استغلاله الوالي، عبد الكريم العموري، والذي أوكلت أشغال انجازه إلى مجموعة مؤسسات عمومية، يهدف الى "تسهيل حركة السيارات على هذا المحور وتوفير منافذ جديدة لمستعملي السيارات نحو شرق وغرب ولاية البويرة'".

وكان أصحاب المركبات يجدون صعوبات كبيرة للوصول إلى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى "صوندا"، مما يرغمهم كل مرة على سلك طرق جد ضيقة ومتدهورة، والذهاب إلى غاية ملتقى طرق واد البردي.

كما اكد ايت قاسي ، دون الإفصاح عن المبلغ المخصص لهذا المشروع، ان "هذا المحول يتكون من طرق جانبية وجسر بطول 60 مترا الذي يؤدي إلى الطريق الوطني رقم 5 وكذا نحو سور الغزلان والهاشمية والى عدة اتجاهات اخرى".