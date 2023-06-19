وزيرا الطاقة والصناعة يحضران لمشروع طبي هام



ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على مستوى محافظة الطاقة الذرية، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص وضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

وحسب بيان للوزارة فالعملية كلف بها فريق العمل المشترك بين قطاعات الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظة الطاقة الذرية.

وأضاف نفس المصدر، بأن هذا الاجتماع جرى بحضور ممثلي عن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى أعضاء فريق العمل، ممثلي القطاعات المعنية، الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظة الطاقة الذرية.