تدشين تمثال امير البحر بالحامة

أشرفت مساء اليوم وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، وبحضور نائبة الوزير الإيطالية جيوسيبينا كاستيلو العلاقات مع البرلمان على تدشين تمثال أمير البحر (أميرال) علي بتشينين "ألدو بيتشينين " هدية من مدينة ماسا الإيطالية إلى ولاية الجزائر.

وحسب بيان للولاية، فإن التمثال تم تصميمه من قبل الطالبة جوليا فاتيوني بمبادرة من الكاتب ريكاردو نيكولاي، و تم نحته في رخام ماسا كارارامن قبل طلاب الثانوية الفنية فيليس بالما ايطاليا.

وخلال الزيارة قامت جيوسيبينا كاستيلو بجولة داخل مقر ولاية الجزائر، قبل أن يتنقل الوفد إلى حديقة التجارب الحامة للإشراف على عملية التدشين، أين أبدت نائبة الوزير الإيطالية إعجابها بهذا الصرح السياحي و إنبهارها بالتنوع النباتي للمكان.