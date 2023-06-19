كشوف نقاط تلاميذ جميع الاطوار في هذا التاريخ

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية.

وحسب بيان للوزارة فقد خصّصت الندوة لمتابعة تنفيذ العمليات المرتبطة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى متابعة صرف منحة المردودية للثلاثي الثاني في الآجال المحددة.

وذكّر الوزير، بمسعى وزارة التربية الوطنية، في إحداث تحوّل نوعي لنظام التقييم في مرحلة التعليم الابتدائي، بالانتقال إلى نظام تقييم شامل يوفر مؤشرات كمية ونوعية ضمن مسار يهدف إلى وضع نظام عصري وناجع في كل المراحل التعليمية، مشدّدا على ضرورة التنفيذ الدقيق لمخطط تقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، بإشراك كل المعنيين، حيث ستنطلق يوم غد الثلاثاء 20 جوان 2023 الندوات الولائية لتليها بعد ذلك الندوات الجهوية وصولا إلى الندوة الوطنية التي ستجرى في شهر جويلية.

وحسب نفس المصدر، أمر الوزير مديري التربية بالتحضير الجيد للندوة الوطنية المتعلقة بضبط آخر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024، وهذا بالتنفيذ الصارم للعمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية.

كما جدّد تأكيده على تسليم كشوف تقويم الفصل الثالث الخاصة بكل الأقسام بما فيها أقسام السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 جوان 2023.