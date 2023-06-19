اربع جرحى في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة







خلف حادث اصطدام سيارة سياحية من نوع رونو "سيمبول"بشاحنة ذات مقطورة محملة بالمياه المعدنية ، مقتبل ليلة اليوم، على الطريق الوطني رقم 16 في جزئه المار بقرية باجي مختار من بلدية مجاز الصفاء شرقي قالمة، إصابة أربعة أشخاص، يبلغون بين 13سنة و77سنة ،حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

استنادا إلى المصدر نفسه، فٱن المصابين ،إثنان منهم من جنس ذكر، رجل يبلغ 77سنة له ألم على مستوى الحوض ، و طفل 13سنة له إصابة على مستوى الحاجب الأيسر، و إثنان من جنس أنثى ، امرأة تبلغ 37 سنة تعاني من كسر في الأنف و إصابة على مستوى الحاجب و العين اليمنى، وامرأة ثانية تبلغ 65سنة ،لها جرح مفتوح في الأنف . وقد تم إسعاف المصابين الأربعة و نقلهم الى مستشفى بوشقوف بواسطة سيارتي إسعاف تابعين للوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوشڨوف.



