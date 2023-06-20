الاستمرار في موجة الحر في هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى الاستمرار في تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة فيما تستعرف بعض الولايات تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية.

وأوضح التنبيه في نشرية خاصة أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و 44 درجة تحت الظل في كل من الولايات التالية: بجاية، جيجل، سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة وسوق أهراس.

بالإضافة إلى تيزي وزو ، البويرة ، المدية وعين الدفلى.

وجاء في تنبيه ثان أن كل من ولايات البيض ، الأغواط ، تيارت ، الجلفة، تيسمسيلت ، المسيلة ، المدية ، برج بوعريريج ، سطيف ستشهد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وهذا بداية من الساعة 09سا صباحا وإلى غاية الساعة 18سا من مساء اليوم.

كما ستشهد كل من ولاية جانت ، تمنراست ، إن قزام تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 21:00 سـا ليلا.