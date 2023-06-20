موجة حر مرتقبة غدا بعدد من ولايات شرق

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى الاستمرار في تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة فيما تستعرف بعض الولايات تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية.

ويرتقب أن تشهد عدة ولايات من شرق البلاد غدا الأربعاء موجة حر مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 44 درجة، وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة "برتقالي"، ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 40 و44 درجة تحت الظل.

وجاء في تنبيه ثان أن كل من ولايات البيض ، الأغواط ، تيارت ، الجلفة، تيسمسيلت ، المسيلة ، المدية ، برج بوعريريج ، سطيف ستشهد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وهذا بداية من الساعة 09سا صباحا وإلى غاية الساعة 18سا من مساء اليوم.

كما ستشهد كل من ولاية جانت ، تمنراست ، إن قزام تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 21:00 سـا ليلا.