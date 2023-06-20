ميلة: الطالبة ربوح بلقيس تختفي في ظروف جد غامضة

اختفت الطالبة ربوح بلقيس 22سنة منذ 13 جوان و لم يظهر لها أثر إلى اليوم بلقيس طالبة جامعية تدرس بقسم السنة ثانية فيزياء بالمدرسة العليا آسيا جبار بقسنطينة، تقيم بالإقامة الجامعية 5 بعين الباي، و هي ابنة مدينة شلغوم العيد ،اختفت في ظروف جد غامضة.

الطالبة وحسب مقربين منها معروفة بأخلاقها العالية وانضباطها التام وسيرتها الحسن، لم تسمع عنها أية أخبار منذ آخر تواصل بينها وبين أهلها يوم الثلاثاء 13 جوان.

عائلتها في حيرة كبيرة و قلب والدتها يتمزق حرقة باختفاء فلذة كبدها .

البحث عن بلقيس متواصل من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والمواطنين، لكن دون نتيجة إلى غاية اليوم .

ويوجه أهلها رسالة إلى كل من يملك أي معلومة صغيرة يتواصل بأقرب مركز للشرطة أو الدرك للمساعدة على العثور على الطالبة المفقودة .