المدية: الوالي يقرر تجميد ثلاثة مجالس بلدية

قرر أمس والي ولاية المدية في يوم واحد تجميد ثلاثة مجالس بلدية ويتعلق الأمر بكل من بلديات عين بوسيف ، سي المحجوب و مجبر على خلفية استمرار حالة الانسداد التي تشهدها هذه المجال منذ فترة، وانعكاسها السلبي على التنمية المحلية وعلى المعيشة اليومية المواطنين .

وتجلت حالة انسداد المجالس الثلاث في عدم الإعداد والمصادقة على الحساب الاداري السنة الماضية والميزانية الإضافية لسنة2023، بالإضافة إلى عدم المصادقة على الاعانات الخاصة بالنقل المدرسي وإعانات الدولة الموجهة للاثر المالي للزيادات لاجور. موظفي البلدي والاعانات الموجهة التكفل باجور الموظفين، وإعانات الدولة لصيانة المدارس وبعث مشاريع تنموية.

وجاء قرار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بتجميد المجالس بعد عدم جدوى عديد اللقاءات التي عقدها مع المنتخبين المحليين لتغليب المصلحة العامة، وضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين وديمومة المرفق العام وللتكفل الأحسن بانشغالات سكان البلديات ،ويبقى قرار الوالي الذي يعد الرابع في ظرف يومين بعد القرار الأول الذي مس بلدية المفاتحة ساري المفعول إلى غاية رجوع المجلس للتداول.